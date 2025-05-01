كرة سلة - تحديد موعد مباراتي المربع الذهبي ونهائي كأس مصر

الخميس، 01 مايو 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

مصر - تونس - تصفيات كأس العالم سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر رجال موسم 2024/2025.

وستقام مباريات نصف نهائي والنهائي ببطولة كأس مصر ستقام على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

وإليكم مواعيد مباراتي نصف النهائي

أخبار متعلقة:
كرة سلة - مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف الحكام الأجانب من مباريات الدوري كرة سلة - الختام قبل نهائيات BAL.. الكشف عن مواعيد المتبقي من الدوري والكأس كرة سلة - الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نصف نهائي الدوري.. والاتحاد ينتظر كرة سلة - الزملك يعلن التعاقد مع محترف الأهلي السابق

الأهلي × سبورتنج - 6:30 مساء الثلاثاء الموافق 6 مايو

الزمالك × الاتحاد السكندري - 9 مساء الثلاثاء الموافق 6 مايو

وتقام المباراة النهائية في التاسعة مساءً من يوم الخميس الموافق 8 مايو ويسقبه مباراة المركز الثالث في السادسة والنصف مساءً.

واستقر الاتحاد المصري لكرة السلة على استقدام حكام أجانب لنصف نهائي ونهائي كأس مصر ودوري السوبر.

ويأتي ذلك بناء على خطابات رسمية من فريقي الاتحاد السكندري والأهلي.

وكشف محمد فتحي المشرف على مسابقات الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على استقدام حكام أجانب لمنافستي كأس مصر ودوري السوبر بناء على طلب الاتحاد السكندري والأهلي، وتم مخاطبة الاتحاد الدولي".

وأوضح "سيتم تعيين حكام أجانب لمواجهة الاتحاد ضد الزمالك في الكأس، والأهلي ضد الزمالك في قبل نهائي الدوري".

واختتم فتحي تصريحاته "حال وصول الاتحاد لنهائي الدوري سيكون أيضا بحكام أجانب ضد الأهلي أو الزمالك".

كأس مصر كرة سلة
نرشح لكم
اتحاد السلة لـ في الجول: استقدام حكام أجانب للكأس والدوري بناء على طلب فريقين دوري NBA – تأهل بوسطن وإنديانا.. ودنفر يتقدم أمام كيبرز كرة سلة - مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف الحكام الأجانب من مباريات الدوري كرة سلة - الختام قبل نهائيات BAL.. الكشف عن مواعيد المتبقي من الدوري والكأس دوري NBA - كليفلاند يتأهل إلى نصف نهائي الشرق أمام ميامي.. وجولدن ستيت يقترب من حسم سلسلة هيوستن كرة سلة - الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نصف نهائي الدوري.. والاتحاد ينتظر كرة سلة - الزملك يعلن التعاقد مع محترف الأهلي السابق دوري NBA - أوكلاهوما أول المتأهلين للدور الثاني.. ودنفر يعادل سلسلة كليبرز بسيناريو خيالي
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد البنك الأهلي والقناة الناقلة 21 دقيقة | الدوري المصري
لم ينجح في كسر العقدة.. الزمالك يتعادل سلبيا مع المصري ويبتعد عن مطاردة الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - بلباو (0)-(2) مانشستر يونايتد.. الثاني وبطاقة حمراء 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاتريك يقود السومة يقود العروبة للخروج من مثلث الهبوط في الدوري السعودي 51 دقيقة | سعودي في الجول
إيقاف إنزاجي وتشالهان أوجلو مباراة واحدة بسبب الأولتراس ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - على ملعب النهائي.. برونو يقود حملة مانشستر يونايتد ضد بلباو ساعة | الكرة الأوروبية
برينتفورد منفتح لسماع العروض الباهظة من أجل مبيومو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
استمرار تفوق النسور.. نيجيريا تفوز على تونس في كأس الأمم للشباب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه