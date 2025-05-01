كرة سلة - تحديد موعد مباراتي المربع الذهبي ونهائي كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر رجال موسم 2024/2025.

وستقام مباريات نصف نهائي والنهائي ببطولة كأس مصر ستقام على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

وإليكم مواعيد مباراتي نصف النهائي

الأهلي × سبورتنج - 6:30 مساء الثلاثاء الموافق 6 مايو

الزمالك × الاتحاد السكندري - 9 مساء الثلاثاء الموافق 6 مايو

وتقام المباراة النهائية في التاسعة مساءً من يوم الخميس الموافق 8 مايو ويسقبه مباراة المركز الثالث في السادسة والنصف مساءً.

واستقر الاتحاد المصري لكرة السلة على استقدام حكام أجانب لنصف نهائي ونهائي كأس مصر ودوري السوبر.

ويأتي ذلك بناء على خطابات رسمية من فريقي الاتحاد السكندري والأهلي.

وكشف محمد فتحي المشرف على مسابقات الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على استقدام حكام أجانب لمنافستي كأس مصر ودوري السوبر بناء على طلب الاتحاد السكندري والأهلي، وتم مخاطبة الاتحاد الدولي".

وأوضح "سيتم تعيين حكام أجانب لمواجهة الاتحاد ضد الزمالك في الكأس، والأهلي ضد الزمالك في قبل نهائي الدوري".

واختتم فتحي تصريحاته "حال وصول الاتحاد لنهائي الدوري سيكون أيضا بحكام أجانب ضد الأهلي أو الزمالك".