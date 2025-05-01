مباشر الدوري - المصري (0)-(0) الزمالك.. استراحة

الخميس، 01 مايو 2025 - 19:48

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - حرس الحدود

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة المصري أمام الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري، على استاد برج العرب.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ويسبقه الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

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أمين عمر يطلق صافرة نهاية الشوط الأول وسط اعتراضات من لاعبي الزمالك لعدم احتساب ضربة حرة في اللحظات الأخيرة لصالح مصطفى شلبي بعد تدخل من أحمد عيد ظهير أيمن المصري

ق 45: ركنية للزمالك تم تنفيذها ليلعب ناصر منسي رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمود جاد بقليل.

ق 39: تسديدة قوية من محمد شحاتة تصدى لها محمود جاد حارس المصري.

ق 32: كرة عرضية من عمرو السعداوي لعبها صلاح محسن رأسية تصدى لها عواد ببراعة، ولكن الحكم أعلن تسلل مهاجم المصري.

ق 26: محمد شحاتة يهدر انفراد أمام المرمى ليراوغ باهر المحمدي ومحمود جاد حارس المرمى قبل أن يحاول إسقاط الكرة داخل الشباك ولكن مرت بجوار القائم بطريقة غريبة.

ق 20: بطاقة صفراء لدغموم لاعب المصري لاعتراضه على حكم المباراة أمين عمر.

ق 12: تسديدة من نبيل عماد اصطدمت بباهر المحمدي وسط مطالبات من لاعبي الزمالك بضربة جزاء.

ق 3: ركنية لنادي الزمالك نفذها عبد الله السعيد لتصل إلى نبيل عماد داخل منطقة الـ 6 ياردات ليلعبها رأسيه علت العارضة.

بداية المباراة

الزمالك المصري الدوري
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