انتهت في الدوري - المصري (0)-(0) الزمالك

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة المصري أمام الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري، على استاد برج العرب.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ويسبقه الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي 0-0

ق 86: تبديلان هجوميان، خروج عبد الرحيم دعموم ونزول جون إيبوكا في المصري، وخروج مصطفى الزناري ونزول إيشو بدلا منه في الزمالك.

ق 80: محمود حمادة يتألق ويبعد كرة الزمالك الخطيرة إلى ركنية.. شحاتة مرر كرة بينية رائعة لعمر جابر الذي بدوره لعب الكرة قبل الحارس محمود جاد ولكن لاعب المصري تدخل وأبعد الكرة.

ق 74: 3 تبديلات للمصري بنزول كريم العراقي بدلا من أحمد عيد، وحسين فيصل بدلا من أحمد عامر، وأتدجيكو سامادو بدلا من ميدو جابر.. وتبديل للزمالك بخروج ناصر منسي ونزول سيف الجزيري.

ق 70: تسديدة قوية من حسام عبد المجيد يتصدى لها محمود جاد، لترتد إلى الشامي الذي يمر بمهارة من الجانب الأيسر ليلعب كرة عرضية لمحمد شحاتة ولكن تصدى لها جاد مجددا ببراعة.

ق 65: الحكم أمين عمر يلغي هدف ناصر منسي بعد العودة لتقنية الفيديو التي أثبتت اصطدام الكرة بيد مهاجم الزمالك

ق 64: جوول ناصر منسي يسجل الهدف الأول للزمالك بعد مراوغة رائعة لخالد صبحي مدافع المصري.

ق 56: بطاقة صفراء لصلاح الدين مصدق بعد جذب دغموم من القميص

انطلاق الشوط الثاني

أمين عمر يطلق صافرة نهاية الشوط الأول وسط اعتراضات من لاعبي الزمالك لعدم احتساب ضربة حرة في اللحظات الأخيرة لصالح مصطفى شلبي بعد تدخل من أحمد عيد ظهير أيمن المصري

ق 45: ركنية للزمالك تم تنفيذها ليلعب ناصر منسي رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمود جاد بقليل.

ق 39: تسديدة قوية من محمد شحاتة تصدى لها محمود جاد حارس المصري.

ق 32: كرة عرضية من عمرو السعداوي لعبها صلاح محسن رأسية تصدى لها عواد ببراعة، ولكن الحكم أعلن تسلل مهاجم المصري.

ق 26: محمد شحاتة يهدر انفراد أمام المرمى ليراوغ باهر المحمدي ومحمود جاد حارس المرمى قبل أن يحاول إسقاط الكرة داخل الشباك ولكن مرت بجوار القائم بطريقة غريبة.

ق 20: بطاقة صفراء لدغموم لاعب المصري لاعتراضه على حكم المباراة أمين عمر.

ق 12: تسديدة من نبيل عماد اصطدمت بباهر المحمدي وسط مطالبات من لاعبي الزمالك بضربة جزاء.

ق 3: ركنية لنادي الزمالك نفذها عبد الله السعيد لتصل إلى نبيل عماد داخل منطقة الـ 6 ياردات ليلعبها رأسيه علت العارضة.

بداية المباراة