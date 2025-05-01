تشكيل المصري - صلاح محسن يقود ثلاثي الهجوم ضد الزمالك

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب المصري ضد الزمالك على استاد برج العرب في تمام الثامنة مساءً.

ويغيب محمد هاشم مدافع الفريق نتيجة الإصابة، فيما صلاح محسن ثلاثي هجوم الفريق بجانب دغموم، وميدو جابر.

ويبدأ المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - أحمد علي عامر

الهجوم: ميدو جابر - عبد الرحيم دغموم - صلاح محسن

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شحاته، وحسن علي، وكريم العراقي، ومحمد دبش، وحسين فيصل، وفخر الدين بن يوسف، وكريم بامبو، وجون إيبوكا، وسمادو اتدجيكو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 38 نقطة، فيما يحل المصري رابعا برصيد 34 نقطة.