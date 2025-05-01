طبيب الزمالك يكشف سبب غياب فتوح أمام المصري

الخميس، 01 مايو 2025 - 19:32

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك - عبد الله السعيد

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة أحمد فتوح والتي يغيب بسببها عن لقاء المصري.

ويستعد الزمالك للقاء المصري في ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد قليل في إطار ثالث جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وقال أسامة عبر المركز الإعلامي: "غياب أحمد فتوح بسبب تعرضه لإصابة بتمزق من الدرجة الأولى في عضلة السمانة خلال مواجهة بهتيم الودية".

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وأوضح "يخضع لتدريبات تأهيلية وعلاجية بعدما تسبب الإصابة في تجمع دموي بالعضلة لتحهيزه للمباريات المقبلة".

وكان الزمالك قد حقق فوزا كبيرا على بهتيم في اللقاء الودي بنتيجة 12-0.

ويبدأ محمد حمدي بدلا من فتوح في مركز الظهير الأيسر بقميص الزمالك ضد المصري.

وخاض الظهير الأيسر 22 مباراة هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع خلال 1652 دقيقة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 38 نقطة، فيما يحل المصري رابعا برصيد 34 نقطة.

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