كل شيء بدأ من الدقيقة 69.. البنك ينتصر على سيراميكا في إثارة الـ 6 أهداف

حقق البنك الأهلي فوزا رائعا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2 في الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب للدوري المصري.

الفوز تحقق على ملعب المقاولون العرب بفضل أهداف سعيدو سيمبوري وأحمد ياسر ريان وياو أنور وأحمد مدبولي، فيما سجل للبنك كل من محمد رضا "بوبو" وفاخري لاكاي.

ويعد ذلك ثاني أكبر انتصار للبنك على سيراميكا بعد الفوز بنتيجة 5-0 في كأس عاصمة مصر هذا الموسم.

تقدم سيراميكا في الدقيقة 17 واستمر التقدم حتى الدقيقة 69 حيث بدأ كل شيء.

في ظرف 9 دقائق سجل البنك 3 أهداف ثم قلص سيراميكا الفارق وأنهى مدبولي اللقاء بهدف مارادوني.

الفوز رفع رصيد البنك لـ 32 نقطة في المركز الخامس فيما توقف رصيد سيراميكا عند 27 نقطة ظل بها في المركز السادس.

وصف المباراة

هدد سيراميكا مرمى البنك الأهلي مبكرا في الثانية 40 لكن عبد العزيز البلعوطي منع الفرصة.

وفي الدقيقة 17 ومن رمية تماس وصلت لفاخري لاكاي أرسل أرضية عرضية أودعها محمد رضا "بوبو" في الشباك.

صاحب الـ 24 عاما سجل ثالث أهدافه منذ انضمامه معارا من بيراميدز في يناير الماضي.

وهدد سعيدو سيمبوري مرمى سيراميكا لكن محمد كوكو كان في الموعد وتصدى بثبات في الدقيقة 34.

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 54 منعت العارضة تسديدة بوبو من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالكعب من لاكاي.

واستمرت محاولات الفريقين لكن دون خطورة محققة على الحارسين.

لكن لاعبي البنك الأهلي قلبوا الطاولة في ظرف 4 دقائق.

ركلة ثابتة ينفذها إسحاق يعقوب يتسلمها سعيدو سيمبوري على صدره ويسدد على الطائر في أقصى الزاوية اليسرى مسجلا التعادل في الدقيقة 69.

هدف يحمل رقم 24 للبوركينابي في الدوري المصري.

وبعد 4 دقائق استغل ياو أنور تمريرة خاطئة من بلحاج صوب دفاع سيراميكا ويسدد سريعا مستفيدا من خروج الحارس مضيفا ثاني أهداف البنك.

ووصل التوجولي لسابع أهدافه هذا الموسم في الدوري المصري..

وفي الدقيقة 78 استغل أحمد ياسر ريان خطأ الحارس واستخلص الكرة منه داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك الخالية مضيفا الهدف الثالث.

وقلص فاخري لاكاي الفارق بتصويبة مدوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه هشام صلاح في الدقيقة 86 لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تراجع عن قراره واحتسب بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 90+3 ومن مجهود فردي من منتصف الملعب من مدبولي راوغ المدافع مرتين ثم صوب كرة قوية سكنت الشباك معلنا رابع الأهداف وأنهى اللقاء المثير.