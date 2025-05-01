تقرير: الهلال السعودي يتواصل مع ماركو سيلفا لخلافة جيسوس

الخميس، 01 مايو 2025 - 19:14

كتب : FilGoal

ماركو سيلفا - فولام

كشف موقع Footboom عن تواصل الهلال السعودي مع البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني لفولام الإنجليزي، لتدريب حامل لقب الدوري السعودي.

الموقع أشار إلى أن تواصل الهلال مع سيلفا يعني اتخاذ إدارة النادي السعودي قرارها برحيل جيسوس.

ويسعى الهلال للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق خلفا لـ جورجي جيسوس بعد الخروج الأسيوي.

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وخسر الهلال بنتيجة 3-1 أمام مواطنه الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليفقد فرصة التتويج بالبطولة القارية.

وسبق أن رفض سيلفا عرضا من الأهلي السعودي لتدريب الفريق مقابل 40 مليون جنيه أسترليني سنويا، في صيف 2023.

وسافر سيلفا إلى السعودية وقتها لمناقشة العرض، قبل أن يختار في النهاية البقاء في الدوري الإنجليزي لقيادة فولام.

ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

وينتهي تعاقد سيلفا البالغ من العمر 47 عاما مع فولام في يونيو 2026.

وقاد سيلفا خلال مسيرته أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل الانتقال للدوري الإنجليزي لتدريب هال سيتي، ووواتفورد، وإيفرتون، قبل محطته الأخيرة مع فولام.

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