تشكيل الزمالك - عودة عواد.. ومنسي يقود الهجوم أمام المصري

أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب الزمالك ضد المصري على استاد برج العرب في تمام الثامنة مساءً.

وقرر بيسيرو إعادة محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام سموحة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتعرض عواد لإصابة في مفصل الركبة في شهر إبريل.

كما عاد نبيل عماد، وعمر جابر، وعبد الله السعيد، ومصطفى شلبي للتشكيل بعد جلوسهم على مقاعد البدلاء في مباراة سموحة.

واستمر ناصر منسي في قيادة هجوم الفريق، على حساب الجزيري الذي يتواجد على مقاعد البدلاء، إلى جانب ناصر ماهر رغم الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

ويبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - صلاح مصدق

خط الوسط: محمد حمدي - نبيل عماد - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - عمر جابر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وأحمد حسام وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر ومحمد عاطف وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 38 نقطة، فيما يحل المصري رابعا برصيد 34 نقطة.