كوبا ليبرتادوريس - عقوبات رادعة لـ كولو كولو بعد أحداث مباراة فورتاليزا

أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قرارات رادعة بشأن أحداث مباراة كولو كولو التشيلي ضد فورتاليزا البرازيلي في كوبا ليبرتادوريس.

وتوقفت المباراة التي أقيمت الشهر الماضي على ملعب الفريق التشيلي في الشوط الثاني بعدما اقتحمت الجماهير أرضية الملعب.

وجاء ذلك الفعل على ضوء وفاة 2 من مشجعي النادي التشيلي خارج الملعب.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية قراراته بشأن المباراة وأهمها اعتبار فورتاليزا فائزا بنتيجة 3-0 على كولو كولو.

كما عوقب النادي باللعب على أرضه بدون جماهير لـ 5 مباريات في بطولات أمريكا الجنوبية باستثناء فئات محددة، بالإضافة لعقاب النادي من حضور مشجعيه للمباريات في 5 لقاءات خارج أرضه.

وعوقب النادي بغرامة قدرها 80 ألف دولار أمريكي، وتم تحذيره بإنه في حالة تكرار المخالفات سيتم فرض عقوبات أشد.

وبالفعل خاض الفريق التشيلي أول مباراة له ضد راسينج كلوب الأرجنتيني الشهر الماضي في الجولة الثالثة من المجموعات دون جماهير.

ويتذيل كولو كولو الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين بفارق نقطتين عن فورتاليزا وراسينج اللذان يمتلكان 4 نقاط.

فيما يتصدر أتليتكو بوكارامانجا الكولومبي الترتيب برصيد 5 نقاط بعد مرور 3 جولات.

ماذا حدث؟

في الدقيقة 71 توقفت مباراة الفريقين على ملعب كولو كولو بعدما حطمت الجماهير السياج الزجاجي اعتراضا على مقتل 2 من مشجعي الفريق خارج الملعب.

المباراة ألغيت بشكل رسمي بعد تعذر عودة اللاعبين لأرض الملعب واستكمال الدقائق المتبقية من اللقاء.

وفي أول مباراة لفورتاليزا البرازيلي قبل لقاء إنترناسيونال دخل لاعبو الأول لأرض الملعب بلاقتة تحمل جملة "كرة القدم والعنف لا يشغلان نفس المساحة".

في المقابل تأجلت مباراة كولو كولو ضد غريمه التقليدي أونيفرسيداد دي تشيلي في دربي تشيلي والتي كانت ستقام عقب اللقاء بـ 3 أيام بداعي الاحترام.