آس: تأكد غياب كوندي لمدة 3 أسابيع.. وموقفه من نهائي الأبطال حال التأهل

تأكد غياب جول كوندي مدافع برشلونة لمدة 3 أسابيع عن الفريق بعد إصابته خلال مواجهة إنتر.

جول كوندي النادي : برشلونة برشلونة

وتعادل برشلونة أمام إنتر بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض كوندي للإصابة في عضلات الفخذ مما اضطر الجهاز الفني لبرشلونة لاستبداله اضطراريا قبل نهاية الشوط الأول.

وكشفت صحيفة آس عن تأكد غياب جول كوندي لمدة 3 أسابيع بسبب إصابة عضلات الفخذ.

وأشار التقرير إلى غياب المدافع الفرنسي في 5 مباريات مقبلة مع الفريق.

ويعني ذلك غياب كوندي عن مواجهتي إنتر في الإياب وريال مدريد في كلاسيكو الدوري.

وسيتم تجهيز كوندي خلال الفترة المقبلة للحاق بمواجهة أتليتك بلباو في ختام الدوري بالإضافة لنهائي دوري أبطال أوروبا حال تأهل الفريق.

ويغيب كوندي بشكل مؤكد عن المواجهات الآتية:

بلد الوليد

إنتر

ريال مدريد

إسبانيول

فياريال