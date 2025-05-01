مباشر الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) البنك.. محاولة التعادل تضيع

الخميس، 01 مايو 2025 - 16:43

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الخامسة عصرا على استاد المقاولون العرب.

ويحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة من 18 مباراة فيما يسبقه البنك الأهلي في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 34: رأسية سيمبوري يتصدى لها كوكو بثبات

ق 17: جووول أووول.. محمد رضا بوبو يسجل الأول من صناعة فخري لاكاي

ق 1: حارس البنك يتألق مبكرا ويمنع فرصة الهدف الأول في أول 40 ثانية

بداية اللقاء

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