انتهت الدوري المصري - سيراميكا (2)-(4) البنك.. مباراة مثيرة

الخميس، 01 مايو 2025 - 16:43

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الخامسة عصرا على استاد المقاولون العرب.

ويحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة من 18 مباراة فيما يسبقه البنك الأهلي في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: جوووول مارادوني لمدبولي ينهي اللقاء

ق 86: بطاقة حمراء لهشام صلاح لكن تقنية الفيديو تتدخل والحكم يكتفي ببطاقة صفراء

ق 83: جوووول الثاااااني. تسديدة قوية من فاخري لاكاي يقلص الفارق

ق 78: جووول الثااالث.. ياسر ريان يستخلص الكرة من الحارس ويسجل بسهولة للبنك

ق 73: جووول تمريرة خاطئة من بلحاج تصل لياو أنور الذي يسدد كرة تسكن الشباك

ق 69: جووول التعادل.. سيمبوري يتسلك الكرة على صدره ويسدد على الطائر مسجلا التعادل

ق 54: العارضة تمنع الثاني بعد تسديدة رضا بوبو من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: رأسية سيمبوري يتصدى لها كوكو بثبات

ق 17: جووول أووول.. محمد رضا بوبو يسجل الأول من صناعة فخري لاكاي

ق 1: حارس البنك يتألق مبكرا ويمنع فرصة الهدف الأول في أول 40 ثانية

بداية اللقاء

سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي الدوري المصري
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