التشكيل - كوكو في حراسة مرمى سيراميكا كليوباترا.. وأنور يقود هجوم البنك الأهلي

الخميس، 01 مايو 2025 - 16:14

كتب : FilGoal

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أعلن تشكيل مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.

ويقود محمد كوكو حراسة مرمى سيراميكا كليوباترا.

بينما يقود هجوم البنك الأهلي كل من ياو أنور وأسامة فيصل.

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ويقود البنك الأهلي كل من طارق مصطفى المدير الفني وسامي الشيشيني المدرب المساعد من المدرجات بسبب قرار لجنة الانضباط.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: إسحاق يعقوبو - سعيدو سيمبوري - داو سيريل - خالد عبد الشافي

الوسط: أحمد ربيع - محمد فتحي - محمد إبراهيم.

الهجوم: ياو أنور - أسامة فيصل - سيد عبد الله.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - جاستن أرثر - محمد عادل.

الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - أيمن موكا - أحمد بلحاج.

الهجوم: فخري لاكاي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

بينما سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

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