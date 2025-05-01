كرة يد - البنك الأهلي يستعير مريم عمر وسارة متولي لخوض كأس الكؤوس الإفريقية
الخميس، 01 مايو 2025 - 15:48
كتب : FilGoal
دعم فريق سيدات البنك الأهلي لكرة اليد صفوفه بصفقتين من الدوري المصري بشكل رسمي على سبيل الإعارة.
وأعلن نادي البنك الأهلي عن تدعيم صفوف سيدات اليد بالثنائي مريم عمر وسارة متولي.
وتعتبر مريم عمر نجمة فريق سيدات الزمالك، بينما سارة متولي بفريق سيدات الشمس.
وسبق لمريم عمر خوض منافسات كأس الكؤوس الإفريقية رفقة سبورتنج على سبيل الإعارة أيضا.
ويقع البنك الأهلي في المجموعة الثانية من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.
ويأتي البنك الأهلي بجوار فرق فاب الكاميروني وبترو أتليتكو الأنجولي وأوتوهو الكونغولي والجمعية الرياضية التونسي.
وتستضيف صالة النادي الأهلي بالجزيرة منافسات البطولة خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري.
ويشارك فريق الأهلي للرجال والسيدات في منافستي السوبر وكأس الكؤوس.
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