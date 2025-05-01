اتحاد السلة لـ في الجول: استقدام حكام أجانب للكأس والدوري بناء على طلب فريقين

الخميس، 01 مايو 2025 - 14:42

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

استقر الاتحاد المصري لكرة السلة على استقدام حكام أجانب لنصف نهائي ونهائي كأس مصر ودوري السوبر.

ويأتي ذلك بناء على خطابات رسمية من فريقي الاتحاد السكندري والأهلي.

وكشف محمد فتحي المشرف على مسابقات الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على استقدام حكام أجانب لمنافستي كأس مصر ودوري السوبر بناء على طلب الاتحاد السكندري والأهلي، وتم مخاطبة الاتحاد الدولي".

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وأوضح "سيتم تعيين حكام أجانب لمواجهة الاتحاد ضد الزمالك في الكأس، والأهلي ضد الزمالك في قبل نهائي الدوري".

واختتم فتحي تصريحاته "حال وصول الاتحاد لنهائي الدوري سيكون أيضا بحكام أجانب ضد الأهلي أو الزمالك".

وتنطلق منافسات نصف نهائي دوري السوبر للمحترفين لرجال كرة السلة يوم 13 مايو المقبل.

وتأكد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف النهائي، بينما ينتظر الاتحاد الفائز في المباراة الفاصلة بين سبورتنج والجزيرة.

الدوري المصري

قبل النهائي بنظام Best of 5 - أيام 13 و14 و16 و18 و20 مايو

النهائي بنظام Best of 5 - أيام 25 و26 و28 و30 مايو و1 يونيو

وتقام منافسات الدوري بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مواجهات يحسم تأهله للدور التالي.

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