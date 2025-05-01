بونجاح يكشف سبب فشل انتقاله لـ الأهلي

الخميس، 01 مايو 2025 - 14:00

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - الجزائر - كأس العرب

كشف المهاجم الجزائري بغداد بونجاح حقيقة اقترابه من الانتقال للنادي الأهلي وفي وقت سابق.

بغداد بونجاح

النادي : الشمال

الأهلي

وارتبط مهاجم الشمال القطري بالانتقال للأهلي في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال بغداد بونجاح في تصريحات نقلتها بي إن سبورتس: "كانت هناك اتصالات بين إداراتي الأهلي والشمال، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن انتقالي".

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وأضاف "إدارة الشمال طلبت بقائي لأن لديهم مشروعا وأرادوا أن أكون جزءًا منه، لقد كان شرفا لي أن يرتبط اسمي بالنادي الأهلي".

وأتم"كنت متحمسا للغاية للذهاب إلى مصر، كنت سعيدا، وبالطبع كنت أرغب بذلك. الحمد لله على كل شيء،أتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي، ولكن كل ما يُقال الآن عن وجود مفاوضات مجرد شائعات".

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق: "الأهلي يسعى لضم بونجاح في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن نادي الشمال القطري يرفض التفريط فيه بمنتصف الموسم".

وأضاف "المفاوضات لا تزال جارية بين الأهلي والشمال نظرا لرغبة الأحمر في التعاقد مع الهداف الجزائري".

وأتم تصريحاته "الرؤية الفنية هي أن الأهلي يحتاج لجهود بونجاح في يناير بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا، وأن الانتظار لنهاية الموسم ليس مناسبا".

نادي الشمال تمسك ببقاء لاعبه الجزائري لتفشل مفاوضات الأهلي في ضمه.

وانتقل بونجاح في الصيف الماضي إلى الشمال القطري لمدة موسمين حتى 2026 في صفقة انتقال حر.

ورحل بونجاح عن السد القطري بنهاية الموسم المنقضي بعد 9 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري القطري.

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