لوبيتيجي مديرا فنيا لمنتخب قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم جولين لوبيتيجي مديرا فنيا للعنابي.

وكشف منتخب قطر عن تولي المدرب الإسباني قيادة العنابي حتى 2027.

ويلعب منتخب قطر مباراته المقبلة أمام إيران يوم 5 يونيو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما يحل ضيفا على أوزبكستان يوم 10 من الشهر ذاته في نفس التصفيات.

وخاض لوبيتيجي آخر تجاربه التدريبية مع وست هام بالدوري الإنجليزي.

لوبيتيجي تولى تدريب وست هام في بداية الموسم الحالي بعد رحيله عن ولفرهامبتون لكنه رحل سريعا ليتولى جرهام بوتر المهمة بدلا منه.

المدرب الإسباني قاد وست هام في 22 مباراة حتى الآن وخلالها فاز في 7 مباريات وخسر 10 وتعادل في 5 آخرين.

وسبق لـ لوبيتيجي تدريب منتخب إسبانيا وأندية: ريال مدريد وإشبيلية وولفرهامبتون ووست هام يونايتد.