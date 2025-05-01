تقرير برتغالي: فيتور برونو أبرز المرشحين لتدريب الأهلي.. وروزه وجوميز بديلان محتملان

الخميس، 01 مايو 2025 - 13:12

كتب : FilGoal

فيتور برونو

دخل فيتور برونو المدير الفني السابق لفريق بورتو دائرة المرشحين لقيادة الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل مارسيل كولر عن قيادة الفريق بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

وكشف موقع بولا نا ريدي البرتغالي أن فيتور برونو مدرب بورتو السابق أبرز المرشحين لتولي مسؤولية قيادة الأهلي.

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ولا يتولى فيتور برونو قيادة أي فريق في الوقت الحالي منذ رحيله عن بورتو في يناير الماضي.

وكان برونو قد بدأ الموسم كمدير فني لفريق بورتو قبل أن يرحل في يناير عقب خوض 29 مباراة في مختلف المسابقات.

ونجح بورتو خلال تلك الفترة في تحقيق الفوز بـ 18 مباراة والخسارة في 8 مقابل 3 تعادلات.

ويبلغ فيتور برونو من العمر 42 عاما ولم يتولى قيادة أي فريق كمدير فني سوى بورتو.

إذ عمل فيتور برونو كمدرب مساعد في أندية براجا وفيتوريا جيماريش ونانت وبورتو مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وأشار التقرير إلى أن الثنائي ماركو روزه وجوزيه جوميز بديل محتمل لبرونو.

ويتولى جوميز تدريب الفتح السعودي في الوقت الحالي.

بينما ماركو روزه بدون ناد منذ رحيله عن لايبزيج الألماني هذا الموسم.

الأهلي بورتو فيتور برونو
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