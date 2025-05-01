سكاي: ليفركوزن يفضل انتقال فيرتز خارج ألمانيا.. وموقف بايرن

الخميس، 01 مايو 2025 - 13:04

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - ألمانيا

يفضل نادي بايرن ليفركوزن الألماني انتقال لاعبه فلويران فيرتز إلى ناد خارج الدوري الألماني.

وينتهي عقد اللاعب الألماني في عام 2027

وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن باير ليفركوزن يفضل انتقال فلوريان فيرتز إلى ناد خارج ألمانيا حال رغبته في الرحيل.

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في المقابل أوضحت التقارير ذاتها أن بايرن ميونيخ يثق في قدرته على ضم اللاعب.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.

وظل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فريق تحت 19 عاما لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2020.

وتشير التقارير الصحفية إلى رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع فيرتز بعد المستويات الرائعة التي قدمها ومساهماته في فوز فريقه بالدوري الألماني الموسم الماضي وإنهاء سيطرة البافاري على البطولة، وسيظل يحاول ضمه حتى حال تجديد عقده.

فيما أشارت تقارير إلى رغبة مانشستر سيتي وريال مدريد في ضم اللاعب الشاب.

ومن المتوقع أن يطلب باير ليفركوزن أكثر من 100 مليون يورو قبل الموافقة على رحيل اللاعب.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 191 مباراة سجل خلالهم 56 هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض 29 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في 2020.

فلوريان فيرتز بايرن ميونيخ بايرليفركوزن
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