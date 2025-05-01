باير ليفركوزن يضم الجزائري إبراهيم مازا
الخميس، 01 مايو 2025 - 12:53
كتب : FilGoal
وكشف حامل لقب الدوري الألماني عن ضم اللاعب حتى صيف 2030 أي لمدة خمسة مواسم مقبل.
إبراهيم مازا
النادي : هيرتا برلين
ويلعب مازا -19 عاما- في مركز صانع الألعاب والهجوم وسبق له تمثيل منتخب الجزائر.
وكشف تقرير لشبكة سكاي سبورتس بأن الصفقة تمت مقابل 12 مليون يورو.
اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا اختار الانتقال إلى حامل لقب الدوري الألماني رغم اهتمام شتوتجارت بضمه.
هذا الموسم، سجل مازا 7 أهداف وصنع 3 مع هيرتا برلين في 32 مباراة.
حيث يحتل الفريق حاليًا منتصف جدول ترتيب الدوري الألماني الدرجة الثانية.
ولعب مازا مباراتين دوليتين مع منتخب الجزائر الأول وكلاهما كبديل في أكتوبر الماضي.
نرشح لكم
ارتبط اسمه بـ الأهلي.. تقرير: روزه وجيرارد أبرز المرشحين لتدريب رينجرز تقرير برتغالي: فيتور برونو أبرز المرشحين لتدريب الأهلي.. وروزه وجوميز بديلان محتملان سكاي: ليفركوزن يفضل انتقال فيرتز خارج ألمانيا.. وموقف بايرن آس: بالدي يتعافى من الإصابة ويقترب من المشاركة أمام إنتر سبورت: ضربة لـ برشلونة.. كوندي سيغيب عن مواجهتي إنتر والكلاسيكو إنزاجي: يامال ظاهرة تتكرر كل 50 عاما.. والنهائي ليس في ميونيخ لكنه يوم الثلاثاء فليك: أتمنى تكرار ما فعلناه أمام أتليتكو مدريد ضد إنتر.. ولم أر مثل ما قدمه يامال الإثارة مستمرة في سان سيرو.. برشلونة وإنتر يتعادلان 3-3 في نصف نهائي أبطال أوروبا
أخر الأخبار
لوبيتيجي مديرا فنيا لمنتخب قطر 2 ساعة | آسيا