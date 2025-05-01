باير ليفركوزن يضم الجزائري إبراهيم مازا

وكشف حامل لقب الدوري الألماني عن ضم اللاعب حتى صيف 2030 أي لمدة خمسة مواسم مقبل.

إبراهيم مازا النادي : هيرتا برلين باير ليفركوزن

ويلعب مازا -19 عاما- في مركز صانع الألعاب والهجوم وسبق له تمثيل منتخب الجزائر.

وكشف تقرير لشبكة سكاي سبورتس بأن الصفقة تمت مقابل 12 مليون يورو.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا اختار الانتقال إلى حامل لقب الدوري الألماني رغم اهتمام شتوتجارت بضمه.

هذا الموسم، سجل مازا 7 أهداف وصنع 3 مع هيرتا برلين في 32 مباراة.

حيث يحتل الفريق حاليًا منتصف جدول ترتيب الدوري الألماني الدرجة الثانية.

ولعب مازا مباراتين دوليتين مع منتخب الجزائر الأول وكلاهما كبديل في أكتوبر الماضي.