آس: بالدي يتعافى من الإصابة ويقترب من المشاركة أمام إنتر

تعافى أليخاندرو بالدي من الإصابة التي لحقت به ليقترب من المشاركة أمام إنتر.

أليخاندرو بالدي النادي : برشلونة برشلونة

وكان بالدي قد غاب عن مواجهة الذهاب بين برشلونة وإنتر والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

وكشفت صحيفة آس عن اقتراب بالدي من المشاركة في مواجهة الإياب بعد التعافي من الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن بالدي سيحصل على التصريح الطبي ومن المتوقع مشاركته لدقائق أمام بلد الوليد يوم السبت.

ويأتي ذلك تمهيدا لاستعداده للعب مباراة الإياب ضد إنتر يوم الثلاثاء.

ويلعب برشلونة أمام إنتر مساء الثلاثاء المقبل في مدينة ميلانو بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما بعد ذلك سيواجه ريال مدريد في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

وكان قد تم استبدال جول كوندي في الدقيقة 42 ومشاركة إيريك جارسيا بسبب الإصابة.