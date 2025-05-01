القطري عبدالرحمن الجاسم حكما لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم مباراة أهلي جدة السعودي ضد كاواساكي فرونتال الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلعب الأهلي السعودي ضد كاواساكي فرونتال الياباني يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأسند الاتحاد الآسيوي إدارة المباراة النهائية، للحكم الدولي القطري عبدالرحمن الجاسم.

وحجز الأهلي مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا بعدما أطاح بمواطنه الهلال وفاز عليه 3-1 بنصف النهائي.

فيما تأهل كاواساكي فرونتال إلى النهائي بالفوز على النصر 3-2 بنصف النهائي.

ويعد الظهور الأبرز للجاسم عندما أدار مباراة المغرب ضد كرواتيا في مباراة تحديد مركز الثالث بكأس العالم 2022.

كما أدار مباراة ليفربول وفلامنجو ضمن نهائي كأس العالم للأندية موسم 2019-2020.

واشهر الجاسم بطاقة صفراء للنجم الدولي المصري محمد صلاح في المباراة التي حسمها النادي الإنجليزي بهدف البرازيلي فيرمينو بعد لقاء مثير.

كما أدارة مباراة أولسان الكوري الجنوبي وبرسبوليس الإيراني ضمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020 والتي حسمها الفريق الكوري بهدفين مقابل هدف.