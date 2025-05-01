سبورت: ضربة لـ برشلونة.. كوندي سيغيب عن مواجهتي إنتر والكلاسيكو

يقترب جول كوندي مدافع برشلونة من الغياب عن مواجهتي إنتر وريال مدريد المقبلتين.

وتعرض كوندي للإصابة أمام إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتعادل برشلونة على ملعبه أمام إنتر بثلاثة أهداف لكل منهما.

وكشفت صحيفة سبورت عن تأثر كوندي بإصابته في العضلة الخلفية خلال المباراة.

وأشار التقرير إلى أن المدافع الفرنسي سيغيب عن مواجهتي إنتر في الإياب وريال مدريد في الدوري.

ويلعب برشلونة أمام إنتر مساء الثلاثاء المقبل في مدينة ميلانو بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما بعد ذلك سيواجه ريال مدريد في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

وكان قد تم استبدال جول كوندي في الدقيقة 42 ومشاركة إيريك جارسيا بسبب الإصابة.