تورام: ساندت دي ماركو بعد أن عانى ضد يامال.. ومبابي وديمبيلي أفضل منه

كشف ماركوس تورام لاعب إنتر عن مساندته لزميله فريدريكو دي ماركو الذي عانى كثيرا في مواجهة لامين يامال لاعب برشلونة.

وتعادل برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة مثيرة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس.

وقال ماركوس تورام في تصريحات للصحفيين: "كنا قريبين من تحقيق الفوز في أمسية رائعة للغاية، وقدمنا أفضل ما لدينا في انتظار مباراة الإياب".

وأضاف "حرصت على مساندة دي ماركو بعد أن عانى كثيرا ضد لامين يامال. اللاعبون مثل هؤلاء لا يمكن إيقافهم بمفردك، بل يتم إيقافهم كفريق".

وأتم "لامين يامال الأفضل في العالم؟ لا، أفضل لاعب فهو فرنسي، والثاني كذلك فرنسي، إنهما كيليان مبابي وديمبيلي. ربما هو يأتي في المركز الثالث".

أحرز أهداف إنتر ماركوس تورام في الدقيقة 1، ودينزل دومفريس في الدقيقتين 20، و63، فيما سجل ثلاثية برشلونة لامين يامال في الدقيقة 24، وفيران توريس في الدقيقة 38، وسومر حارس إنتر بالخطأ في مرماه بعد تسديدة صاروخية من رافينيا في الدقيقة 65.

ومنعت العارضة لامين يامال نجم برشلونة في مباراته رقم 100 مع الفريق الكاتالوني من تسجيل هدفين في الدقيقتين 26، و87.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين أرسنال وباريس سان جيرمان، حيث حقق الفريق الفرنسي الفوز ذهابا بهدف نظيف.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 6 مايو على ملعب سان سيرو في إيطاليا.