إنزاجي: يامال ظاهرة تتكرر كل 50 عاما.. والنهائي ليس في ميونيخ لكنه يوم الثلاثاء

الخميس، 01 مايو 2025 - 11:41

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

أشاد سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر بأداء لاعبيه خلال مواجهة برشلونة المثيرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل مواجهة الذهاب بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، ويستضيف إنتر فريق برشلونة في الإياب مساء الثلاثاء المقبل.

وكشف إنزاجي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لامين يامال ظاهرة تتكرر كل 50 عاما، لم أر لاعبا مثله في آخر 8 أو 9 سنوات".

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وأوضح إنزاجي "نضطر للدفاع عليه بثلاثة لاعبين أحيانا مما يفتح مساحات في الملعب".

وشدد مدرب إنتر "تورام ودومفريس مهمان بالنسبة لنا، وشارك ماركوس تورام في المباراة بعد التدرب مرة واحدة فقط بعد الإصابة".

وكشف "من الصعب مشاركة لاوتارو مارتينيز في الإياب وهناك أمل ضعيف للحاق بافارد".

واختتم إنزاجي تصريحاته "النهائي لن يكون في ميونيخ لكنه على ملعبنا يوم الثلاثاء بعد حجز 75 ألف مشجع تذاكر الإياب، طريقة دعم الجماهير لنا بعد الخسارة من روما كانت رائعة".

وكان إنتر قد خسر أمام روما على ملعبه بهدف دون مقابل يوم الأحد الماضي ليفقد صدارة الدوري قبل يومين من مواجهة برشلونة.

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