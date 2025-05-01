فليك: أتمنى تكرار ما فعلناه أمام أتليتكو مدريد ضد إنتر.. ولم أر مثل ما قدمه يامال

أعرب هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن رضا بنتيجة التعادل أمام إنتر في مباراة مثيرة.

وتعادل برشلونة على ملعبه أمام إنتر بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشاد هانز فليك بأداء لامين يامال في الشوط الأول مشددا أنه لم ير مثل ذلك الأداء من قبل.

وقال هانز فليك في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "أشعر بالرضا بعد التعادل أمام إنتر، حدث نفس الشيء أمام أتليتكو مدريد في الكأس".

وأوضح فليك "تعادلنا هنا 4-4 وهناك انتصرنا 1-0، أتمنى تكرار الأمر".

وشدد المدرب الألماني "لم أر شيئا مثل أداء لامين يامال في أول 45 دقيقة".

وتابع "سعيد جدا من أجله وهدفه كان رائعا وبداية عودتنا، يامال لاعب لا يصدق ومن الرائع أن تمتلكه بين صفوفك".

واختتم فليك تصريحاته "كمدرب لا أعتقد أنك ترى المباراة ممتعة لكنني سعيد جدا بطريقة عودتنا وطريقة لعبنا، كانت أجواء مذهلة".

ويحل برشلونة ضيفا على إنتر في مدينة ميلانو مساء الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.

ويلعب برشلونة يوم السبت أمام بلد الوليد ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل الفريق الكتالوني في مرحلة حاسمة من الموسم إذ يواجه ريال مدريد في الدوري عقب مواجهة إنتر.