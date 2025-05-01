رونالدو: أحيانا على الحلم أن ينتظر.. وأشكر الجماهير على الدعم

الخميس، 01 مايو 2025 - 10:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

وجه كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي رسالة خاصة إلى جماهير فريقه بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وودع النصر منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة على يد كاواساكي فرونتال الياباني 3-2.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حساباته الرسمية: "أحيانا على الحلم أن ينتظر، أنا فخور بهذا الفريق وكل ما قدمناه على أرض الملعب".

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وتابع "شكرا للجماهير التي آمنت بنا ودعمتنا في كل خطوة، فدعمكم يعني لنا الكثير".

وتأهل كاواساكي إلى المباراة النهائية لمواجهة الأهلي السعودي الذي أقصى الهلال في وقت سابق بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ولم يسبق لـ كاواساكي فرونتال الياباني أو الأهلي السعودي أن يتوج أحدهما باللقب من قبل.

وتأهل الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه للمرة النهائية، ولم يحقق اللقب من قبل إذ خسر النهائيين الذين خاضمها عامي 1985، و2012، فيما تأهل كاواساكي فرونتال للنهائي الأول في تاريخه.

وسبق أن التقى فريقان من السعودية واليابان في المباراة النهائية 6 مرات، أعوام 2017، و2019، و2022 بين الهلال وأوراوا ريدز، وعام 2000 بين الهلال وجوبيلو إيواتا الياباني، و1987 بين الهلال ويوميوري الياباني، و1986 بين الهلال وفوركراوا إلكتريك الياباني.

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