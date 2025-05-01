رغم التقدم بهدف مبكر.. إنتر ميامي يودع أبطال كونكاكاف بمشاركة ميسي

الخميس، 01 مايو 2025 - 10:52

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي

ودع إنتر ميامي منافسات دوري أبطال كونكاكاف من نصف النهائي بعد الخسارة ذهابا وإيابا من فانكوفر وايتكابس الكندي.

وتقدم إنتر ميامي في مباراة الإياب مبكرا بالدقيقة التاسعة عن طريق خوردي ألبا.

بينما حسم فانكوفر المباراة في النهاية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحسم صعوده للمباراة النهائية.

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وكان فانكوفر قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل.

وشهد اللقاء مشاركة الرباعي ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا.

وينتظر فانكوفر بذلك المتأهل من الثنائي المكسيكي كروز أزول وتايجرز أونال.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس بجدول ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي برصيد 18 نقطة من تسع مواجهات ولديه مباراة مؤجلة.

ويبتعد إنتر ميامي عن صدارة الدوري الأمريكي بـ 4 نقاط فقط.

إنتر ميامي الدوري الأمريكي
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