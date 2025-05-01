دوري أبطال آسيا - بيولي: أتحمل مسؤولية خروج النصر كاملة

حمل الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب نادي النصر مسؤولية خروج فريقه كاملة من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وودع النصر منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة على يد كاواساكي فرونتال الياباني 3-2.

وقال بيولي مدرب النصر في مؤتمر صحفي:"أتحمل مسؤولية الخروج من أبطال آسيا كاملة، وأتفهم الإحساس بالحزن والنقد. الخسارة واردة لكننا لم نتخاذل".

وشدد "لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، ولم نكن جيدين. علينا تحسين الأوضاع ولا نحتاج النظر للخلف، نفكر الآن في الدوري".

وتأهل كاواساكي إلى المباراة النهائية لمواجهة الأهلي السعودي الذي أقصى الهلال في وقت سابق بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ولم يسبق لـ كاواساكي فرونتال الياباني أو الأهلي السعودي أن يتوج أحدهما باللقب من قبل.

وتأهل الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه للمرة النهائية، ولم يحقق اللقب من قبل إذ خسر النهائيين الذين خاضمها عامي 1985، و2012، فيما تأهل كاواساكي فرونتال للنهائي الأول في تاريخه.

وسبق أن التقى فريقان من السعودية واليابان في المباراة النهائية 6 مرات، أعوام 2017، و2019، و2022 بين الهلال وأوراوا ريدز، وعام 2000 بين الهلال وجوبيلو إيواتا الياباني، و1987 بين الهلال ويوميوري الياباني، و1986 بين الهلال وفوركراوا إلكتريك الياباني.