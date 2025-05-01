دوري أبطال آسيا - بيولي: أتحمل مسؤولية خروج النصر كاملة

الخميس، 01 مايو 2025 - 10:41

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي

حمل الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب نادي النصر مسؤولية خروج فريقه كاملة من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وودع النصر منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة على يد كاواساكي فرونتال الياباني 3-2.

وقال بيولي مدرب النصر في مؤتمر صحفي:"أتحمل مسؤولية الخروج من أبطال آسيا كاملة، وأتفهم الإحساس بالحزن والنقد. الخسارة واردة لكننا لم نتخاذل".

أخبار متعلقة:
الكرة تعاند رونالدو.. كاواساكي إلى نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك النصر "بسبب تأخر وصول الحافلة".. لجنة الانضباط ترفض احتجاج الوحدة ضد النصر تقرير: اتحاد جدة يتقدم بطلب رسمي لتعيين طاقم حكام أجانب لمواجهة النصر أبطال آسيا للنخبة - النصر إلى نصف النهائي بفوز كبير على يوكوهاما

وشدد "لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، ولم نكن جيدين. علينا تحسين الأوضاع ولا نحتاج النظر للخلف، نفكر الآن في الدوري".

وتأهل كاواساكي إلى المباراة النهائية لمواجهة الأهلي السعودي الذي أقصى الهلال في وقت سابق بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ولم يسبق لـ كاواساكي فرونتال الياباني أو الأهلي السعودي أن يتوج أحدهما باللقب من قبل.

وتأهل الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه للمرة النهائية، ولم يحقق اللقب من قبل إذ خسر النهائيين الذين خاضمها عامي 1985، و2012، فيما تأهل كاواساكي فرونتال للنهائي الأول في تاريخه.

وسبق أن التقى فريقان من السعودية واليابان في المباراة النهائية 6 مرات، أعوام 2017، و2019، و2022 بين الهلال وأوراوا ريدز، وعام 2000 بين الهلال وجوبيلو إيواتا الياباني، و1987 بين الهلال ويوميوري الياباني، و1986 بين الهلال وفوركراوا إلكتريك الياباني.

النصر السعودي ستيفانو بيولي رونالدو
نرشح لكم
تقرير: الهلال السعودي يتواصل مع ماركو سيلفا لخلافة جيسوس القطري عبدالرحمن الجاسم حكما لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة رونالدو: أحيانا على الحلم أن ينتظر.. وأشكر الجماهير على الدعم بطل جديد.. موعد والقناة الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الكرة تعاند رونالدو.. كاواساكي إلى نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك النصر انتهت في أبطال آسيا - النصر (2)-(3) كاواساكي مدافع أهلي جدة: يايسله قدم لنا الكثير.. وحان الوقت لرد الجميل الشرق الأوسط: اجتماع حاسم لإدارة الهلال لبحث مصير جيسوس
أخر الأخبار
برينتفورد منفتح لسماع العروض الباهظة من أجل مبيومو 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استمرار تفوق النسور.. نيجيريا تفوز على تونس في كأس الأمم للشباب 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوارديولا يكشف موقف هالاند ورودري من المشاركة في المباريات 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - تحديد موعد مباراتي المربع الذهبي ونهائي كأس مصر 30 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري - المصري (0)-(0) الزمالك.. عواد يتألق 46 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري - صلاح محسن يقود ثلاثي الهجوم ضد الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف سبب غياب فتوح أمام المصري ساعة | الدوري المصري
كل شيء بدأ من الدقيقة 69.. البنك ينتصر على سيراميكا في إثارة الـ 6 أهداف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه