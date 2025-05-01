مواعيد مباريات الخميس 1 مايو 2025.. الزمالك ضد المصري والدوري الأوروبي

الخميس، 01 مايو 2025 - 10:35

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

تختتم منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية لبطولة الدوري المصري بإقامة مباراتين.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

بينما يواجه المصري فريق الزمالك في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

الدوري الأوروبي

يستضيف أتليتك بلباو فريق مانشستر يونايتد في ذهاب منافسات نصف النهائي.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبروتس 1.

بينما يستضيف توتنام فريق بودو جليميت في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أمم إفريقيا للشباب

يلعب منتخب تونس أمام نيجيريا في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

بينما يواجه منتخب المغرب نظيره كينيا في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر نفس القناة.

الدوري المصري الزمالك المصري
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