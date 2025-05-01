كأس إفريقيا تحت 20 عاما- مدرب سيراليون: لم أتوقع الفوز على مصر بهذه النتيجة

الخميس، 01 مايو 2025 - 00:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 20 عاما ضد سيراليون

لم يتوقع محمد لامين كامارا مدرب منتخب سيراليون تحت 20 عاما الفوز على منتخب مصر بهذه النتيجة الثقيلة.

وخسر منتخب مصر أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية للشباب.

وقال محمد لامين كامارا المدير الفني لمنتخب سيراليون تحت 20 عاما في مؤتمر صحفي: "منتخب مصر دخل المباراة بمعنويات كبيرة بعد الفوز علي جنوب إفريقيا ووضعنا خطة للتعامل مع لاعبيهم".

أخبار متعلقة:
الهزيمة الأولى.. منتخب مصر يخسر برباعية أمام سيراليون في كأس إفريقيا تحت 20 عاما أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب مصر يختتم تدريباته تحضيرا لـ سيراليون اجتماع تنسيقي لـ كاف مع منتخب الشباب استعدادا لانطلاق كأس إفريقيا تحت 20 عاما كأس إفريقيا تحت 20 عاما - وصول منتخب المغرب للقاهرة للمشاركة في البطولة

وشدد "لم أتوقع الفوز بهذه النتيجة. لدينا ثقة في فريقنا والمنافسة أصبحت الآن صعبة في المجموعة، وهدفنا هو التأهل لكأس العالم".

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو.

وتتأهل أول 4 منتخبات إلى كأس العالم المقرر هذا العام في تشيلي.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، نفس رصيد جنوب إفريقيا، فيما تصدرمنتخب سيراليون المجموعة بـ4 نقاط.

منتخب مصر تحت 20 عاما كأس إفريقيا تحت 20 عاما
نرشح لكم
مؤتمر نبيه: أعتذر للجماهير.. واللاعبون لم يعتادوا على هذا الضغط خبر في الجول - جلسة بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب لحسم الفئة المشاركة بكأس العرب الهزيمة الأولى.. منتخب مصر يخسر برباعية أمام سيراليون في كأس إفريقيا تحت 20 عاما انتهت في أمم إفريقيا تحت 20 عاما - مصر (1)-(4) سيراليون.. خسارة ثقيلة تشكيل مصر للشباب - خضر وعبد الله يقودان الهجوم ضد سيراليون في أمم إفريقيا مجموعة مصر.. جنوب إفريقيا تحقق الفوز الأول على حساب تنزانيا في كأس الأمم للشباب تقرير: تعثر مفاوضات منتخب العراق مع عموتة.. ومدرب مصر السابق أبرز المرشحين مواعيد مباريات الأربعاء 30 مارس - الأهلي وبيراميدز في الدوري.. وبرشلونة ضد إنتر
أخر الأخبار
كأس إفريقيا تحت 20 عاما- مدرب سيراليون: لم أتوقع الفوز على مصر بهذه النتيجة 6 ساعة | منتخب مصر
مؤتمر نبيه: أعتذر للجماهير.. واللاعبون لم يعتادوا على هذا الضغط 6 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتمم اتفاقه على إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو 6 ساعة | الدوري المصري
هيثم شعبان مدربا جديدا لـ طلائع الجيش 6 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب لحسم الفئة المشاركة بكأس العرب 6 ساعة | منتخب مصر
الإثارة مستمرة في سان سيرو.. برشلونة وإنتر يتعادلان 3-3 في نصف نهائي أبطال أوروبا 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
"بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب".. الزمالك يشكو زيزو في لجنة الانضباط 7 ساعة | الدوري المصري
الهزيمة الأولى.. منتخب مصر يخسر برباعية أمام سيراليون في كأس إفريقيا تحت 20 عاما 7 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه