كأس إفريقيا تحت 20 عاما- مدرب سيراليون: لم أتوقع الفوز على مصر بهذه النتيجة

لم يتوقع محمد لامين كامارا مدرب منتخب سيراليون تحت 20 عاما الفوز على منتخب مصر بهذه النتيجة الثقيلة.

وخسر منتخب مصر أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية للشباب.

وقال محمد لامين كامارا المدير الفني لمنتخب سيراليون تحت 20 عاما في مؤتمر صحفي: "منتخب مصر دخل المباراة بمعنويات كبيرة بعد الفوز علي جنوب إفريقيا ووضعنا خطة للتعامل مع لاعبيهم".

وشدد "لم أتوقع الفوز بهذه النتيجة. لدينا ثقة في فريقنا والمنافسة أصبحت الآن صعبة في المجموعة، وهدفنا هو التأهل لكأس العالم".

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو.

وتتأهل أول 4 منتخبات إلى كأس العالم المقرر هذا العام في تشيلي.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، نفس رصيد جنوب إفريقيا، فيما تصدرمنتخب سيراليون المجموعة بـ4 نقاط.