مؤتمر نبيه: أعتذر للجماهير.. واللاعبون لم يعتادوا على هذا الضغط

اعتذر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، بعد الخسارة أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية للشباب.

نبيه رد في المؤتمر الصحفي معلقا: "أعتذر بعد الخسارة بكل تأكيد، النتيجة قاسية ومخيبة للآمال".

وأكمل مدرب منتخب الشباب: "قدمنا مباراة افتتاحية جيدة أمام جنوب إفريقيا، واستطعنا أمام سيراليون الوصول للمرمى 4 مرات، ولكن كرة القدم أحيانا تعاقبك بعد إهدار الفرص".

وأضاف "اللاعبون لم يعتادوا على هذا الضغط، ونستعد لمباراة زامبيا بعد يومين لتعويض الخسارة".

وأتم "لم أجر تغييرات كثيرة في التشكيل عن المباراة الأولى، دفعت بعمر خضر ومهند محمد في التشكيل الأساسي فقط وهو تغيير محدود"

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو.

وتتأهل أول 4 منتخبات إلى كأس العالم المقرر هذا العام في تشيلي.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، نفس رصيد جنوب إفريقيا، فيما تصدرمنتخب سيراليون المجموعة بـ4 نقاط.