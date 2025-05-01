خبر في الجول - اتحاد الكرة يتمم اتفاقه على إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو

الخميس، 01 مايو 2025 - 00:20

كتب : محمد جمال

عبد الله السعيد - بلاتي توريه - الزمالك - بيراميدز

أتم الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه على إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم 5 يونيو المقبل.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تحديد يوم 20 مايو المقبل موعدا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة أتم الاتفاق على إقامة نهائي الكأس خارج مصر.

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على أن تقام مباراة نهائي يوم 5 يونيو المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويواجه بيراميدز منافسه الزمالك في الدوري المصري يوم 13 مايو المقبل ثم بتروجت 17 مايو القادم وكان من المقرر بعد 3 أيام أن يلاقي الزمالك مرة أخرى في نهائي كأس مصر.

ويخوض بيراميدز مباراة ذهاب دوري أبطال إفريقيا ضد صنداونز يوم 24 مايو المقبل.

وبذلك يحصل بيراميدز على راحة أسبوع بين مباراته الأخيرة أمام بتروجت ومواجهة صنداونز في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويبتعد عن الأهلي الوصيف بفارق 4 نقاط.

وتقام فترة توقف دولي للمنتخبات خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يتم إلغاء معسكر منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل بسبب انشغال لاعبي الأهلي بمعسكر ما قبل منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا وغياب كل من عمر مرموش للمشاركة في نفس البطولة ومحمد صلاح للراحة.

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بعد الفوز على البنك الأهلي، بينما وصل الزمالك إلى النهائي بالفوز على سيراميكا كليوباترا.

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على زد.

كأس مصر الزمالك بيراميدز
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