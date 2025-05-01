خبر في الجول - جلسة بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب لحسم الفئة المشاركة بكأس العرب

الخميس، 01 مايو 2025 - 00:10

كتب : محمد جمال

حسام حسن - الجهاز الفني منتخب مصر

يرغب الاتحاد المصري لكرة القدم في المشاركة بقوام الفريق الأول لمنتخب مصر خلال منافسات كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب بداية من 1 ديسمبر المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة يريد المشاركة في بطولة كأس العرب بالمنتخب الأول نظرا للجوائز المالية الضخمة للبطولة.

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في حين يرفض الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن المشاركة بسبب القرب الزمني بين البطولة وبطولة أمم إفريقيا التي ستعقبها مباشرة في المغرب ويفضل مشاركة فئة عمرية أقل.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة بين الطرفين خلال أيام لحسم الأمر.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

وكانت بطولة كأس العرب قد أقيمت للمرة الأخيرة في عام 2021 وشهدت تتويج منتخب الجزائر باللقب.

وحصلت مصر على المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة والتي شهدت عدم مشاركة المحترفين في أوروبا مع المنتخبات.

ويحمل منتخب العراق الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العرب بأربع نسخ.

منتخب مصر كأس العرب اتحاد الكرة
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