الإثارة مستمرة في سان سيرو.. برشلونة وإنتر يتعادلان 3-3 في نصف نهائي أبطال أوروبا

تعادل برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة مثيرة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس.

أحرز أهداف إنتر ماركوس تورام في الدقيقة 1، ودينزل دومفريس في الدقيقتين 20، و63، فيما سجل ثلاثية برشلونة لامين يامال في الدقيقة 24، وفيران توريس في الدقيقة 38، وسومر حارس إنتر بالخطأ في مرماه بعد تسديدة صاروخية من رافينيا في الدقيقة 65.

ومنعت العارضة لامين يامال نجم برشلونة في مباراته رقم 100 مع الفريق الكاتالوني من تسجيل هدفين في الدقيقتين 26، و87.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين أرسنال وباريس سان جيرمان، حيث حقق الفريق الفرنسي الفوز ذهابا بهدف نظيف.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 6 مايو على ملعب سان سيرو في إيطاليا.

وحافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم على ملعبه بالفوز في 5 مباريات والتعادل مباراتين

تفاصيل المباراة

بدأت إثارة المباراة مبكرا في الدقيقة الأولى بعد كرة عرضية من دومفريس لعبها ماركوس تورام بالكعب لتسكن الشباك في الثانية 30.

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هدف ماركوس تورام هو أسرع هدف عبر التاريخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك يعد ثاني أسرع هدف يتلقاه برشلونة في دوري أبطال أوروبا بعد هدف باتو مع ميلان عام 2011 في شباك برشلونة.

ورغم ضغط برشلونة بعد تلقيه الهدف الأول، نجح إنتر في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 20 عن طريق دومفريس بتصويبة قوية أكروباتية بعد متابعة رأسية أتشيربي.

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ولكن انتفض لامين يامال في الدقيقة 24 ليمر بطريقة رائعة ويسدد في الزاوية البعيدة لسومر لتسكن الكرة الشباك معلنا عودة برشلونة.

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وواصل لامين إمتاعه ومر بطريقة رائعة من ديماركو وسدد من زاوية صعبة ولكن اصطدمت كرته بالعارضة.

ونجح برشلونة في إدراك التعادل بهدف ماركة تيكي تاكا عن طريق فيران توريس في الدقيقة 38، بيدري لعب كرة طويلة إلى رافينيا الذي مهد الكرة برأسه إلى فيران توريس ليسدد الكرة في الشباك.

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وأجرى برشلونة تبديلا اضطراريا في الدقيقة 42 بنزول إريك جارسيا بدلا من كوندي.

وتعرض لاوتارو للإصابة ليبكي ولكن قرر البقاء في الملعب حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ومع انطلاق الشوط الثاني، دفع هانز فليك بـ رونالد أراوخو بدلا من جيرارد مارتن، وأجرى سيموني إنزاجي تبديلا بنزول مهدي طارمي بدلا من لاوتارو مارتينيز المصاب.

وفي الدقيقة 63، واصل المتألق الهولندي دومفريس إبداعه ونجح في تسجيل الهدف الثالث من رأسية بعد خروج خاطئ من تشيزني.

دومفريس بات بعد هدفه أن يكون أول لاعب هولندي يساهم في 3 أهداف (سجل 2 وصنع 1) في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

ولكن رد برشلونة سريعا في الدقيقة 65، عن طريق سومر حارس إنتر بالخطأ في مرماه، بعد تصويبة صاروخية من رافينيا ارتدت من العارضة في ظهر حارس إنتر لتدخل الشباك.

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وسجل إنتر الهدف الرابع عن طريق مختاريان في الدقيقة 76 ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

🚫⚽️ إنتر يسجّل... لكن الهدف يُلغى! مخيتاريان يسدد بقوة، لكن الراية تُرفع والتسلل يؤكَّد بعد مراجعة الـVAR. هل كان قرار الحكم صحيحاً؟ #دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة_إنتر#UCL pic.twitter.com/FLwHbWbfUs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2025

وكاد لامين يامال أن يتقدم لبرشلونة بتسديدة خادعة في الدقيقة 87 اصطدمت بالعارضة وسط متابعة من سومر ولاعبي إنتر.

واستمرت الدقائق الأخيرة المثيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 3-3.