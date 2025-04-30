الهزيمة الأولى.. منتخب مصر يخسر برباعية أمام سيراليون في كأس إفريقيا تحت 20 عاما

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 23:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 20 عاما ضد سيراليون

تلقى منتخب مصر للشباب الهزيمة الأولى في منافسات كأس إفريقيا تحت 20 عاما.

وخسر منتخب مصر على يد سيراليون 4-1 بعدما انهى الشوط الأول متقدما بهدف.

وسجل كل من مومو كامارا 3 أهداف هاتريك في الدقائق (63 و66 و90+8) وساليو باه (من ركلة جزاء في الدقيقة 76) أهداف منتخب سيراليون.

فيما أحرز أحمد خالد كاباكا في الدقيقة (45+6) هدف منتخب مصر الوحيد.

الفوز رفع رصيد منتخب سرياليون إلى 4 نقاط بالفوز على مصر والتعادل ضد زامبيا بالجولة الأولى.

فيما توقف رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط بعد الهزيمة ضد سيراليون والفوز على جنوب إفريقيا في الجولة الأولى.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية:

سيراليون: 4 نقاط

مصر: 3 نقاط

جنوب إفريقيا: 3 نقاط

تنزانيا: صفر

زامبيا: صفر.

وصف المباراة

شهدت الدقائق الأولى محاولة خطيرة للمنتخب المصري بتسديدة عن طريق محمد عبد الله أبعدها حارس سيراليون بصعوبة كبيرة.

وسدد عمر خضر تسديدة قوية أبعدها حارس سيراليون مجددا بصعوبة بالغة.

وسجل أحمد خالد كاباكا هدف منتخب مصر الاول في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وعدل مومو كمارا النتيجة لمنتخب سيراليون في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من عبد المنعم تامر حارس منتخب مصر للشباب.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 66 من المباراة.

وحصل منتخب سيراليون على ركلة جزاء، سددها ساليو باه بنجاح في الدقيقة 76.

وعزز مومو كمارا تقدم منتخب سيراليون وسجل الهدف الرابع بمهارة فردية رائعة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

منتخب مصر تحت 20 عاما
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