الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة

يواصل الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة جديدة وهذه المرة ضد حرس الحدود.

وتغلب الأهلي على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.

ويواجه الأهلي حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الرابعة.

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود

يواجه الأهلي فريق حرس الحدود يوم الأحد 4 مايو.

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

أما حرس الحدود فيتذيل مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 22 نقطة في المركز التاسع.