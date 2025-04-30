مؤتمر النحاس: كنا بحاجة للفوز بعد الخروج من دوري الأبطال.. ولذلك لم يشارك معلول

أعرب عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني في جهاز الأهلي عن سعادته بتحقيق الفوز الأول في مهمته.

وتغلب الأهلي على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على اللقب.

وقال عماد النحاس في المؤتمر الصحفي: "أشكر اللاعبين، كان لنا عدد من الفرص، وبتروجت فريق قوي ومحترم وقدم موسما مميزا ومن الطبيعي أن تكون مواجهة قوية".

وأوضح "كنا بحاجة إلى الفوز لتجاوز المرحلة الحالية، وجمهور الأهلي منحنا دوافع كبيرة ولكل لقاء ظروف واستعداد خاص".

وكشف النحاس "معلول قيمة كبيرة وعاد بعد إصابة طويلة وهو جاهز لكن ظروف المباراة تفرض نفسها وسيناريو اللقاء أيضا".

وتابع "الخروج من دوري أبطال إفريقيا يحتاج منا للتحضير المعنوي، وتحدثنا كثيرا مع اللاعبين والقادم أفضل".

واختتم النحاس تصريحاته "كل اللاعبين متاحين للتواجد في الحسابات وترابط كبير بين الجميع وهو سر النجاح".

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق وسام أبو علي وعمرو السولية على الترتيب في الدقيقتين 10 و15 بينما نجح بتروجت في معادلة النتيجة في آخر 5 دقائق من الشوط الأول عن طريق رشاد المتولي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 وإيمانويل لاكي في الدقيقة 50.

وخطف نيتس جراديشار هدف الفوز عقب نزوله مباشرة في الدقيقة 62.

ورفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن بيراميدز متصدر الترتيب.