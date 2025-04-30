في الجول يكشف موقف ناصر ماهر أمام المصري

تزايدت فرص ناصر ماهر لاعب الزمالك في المشاركة بمواجهة المصري المرتقبة.

ويلعب الزمالك أمام المصري مساء الخميس ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بمسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فرص لحاق ناصر ماهر بمواجهة المصري تزايدت بعد مشاركته في تدريبات الزمالك الجماعية.

وكان ناصر ماهر قد نشر أمس صورة على الاستوري الخاص به على انستجرام، أظهرت تعرضه لإصابة في كاحل القدم وتزايدت الشكوك حول لحاقه بمواجهة المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة بفارق تسع نقاط عن بيراميدز متصدر الترتيب.

أما المصري فيتواجد في المركز الرابع برصيد 34 نقطة ولكن ذلك قبل خوض مواجهة الفريقين.

وحقق الزمالك الفوز في آخر ثلاث مواجهات خاضهم في مسابقة الدوري.

ولا يزال الزمالك يطالب بخصم 3 نقاط من رصيد الأهلي بسبب انسحابه في المواجهة التي كانت مقررة بالجولة الأولى.

وحال تم خصم النقاط الثلاثة سيصعد الزمالك إلى المركز الثاني بعد تراجع الأهلي لـ 37 نقط