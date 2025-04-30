مهمة النحاس الأولى.. الأهلي يتخطى بتروجت بشق الأنفس عن طريق البديل جراديشار

نجح عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني بفريق الأهلي في بداية مهمته بتحقيق الفوز على بتروجت في الدوري.

وتغلب الأهلي على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري المصري.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق وسام أبو علي وعمرو السولية على الترتيب في الدقيقتين 10 و15 بينما نجح بتروجت في معادلة النتيجة في آخر 5 دقائق من الشوط الأول عن طريق رشاد المتولي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 وإيمانويل لاكي في الدقيقة 50.

وخطف نيتس جراديشار هدف الفوز عقب نزوله مباشرة في الدقيقة 62.

ورفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن بيراميدز متصدر الترتيب.

التشكيل

دفع عماد النحاس بالثنائي عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا في التشكيل الأساسي.

بينما جلس علي معلول ومحمد مجدي أفشة على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية.

الهجوم: أشرف بنشرقي - وسام أبو علي - طاهر محمد.

دكة البدلاء: مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - نيتس جراديشار - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - علي معلول - أحمد رضا.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط قوي من الأهلي منذ الدقيقة الأولى، وتصدى عمر صلاح حارس مرمى بتروجت لتسديدة وسام أبو علي من ركلة حرة في الدقيقة الثانية.

وواصل عمر صلاح تألقه بالتصدي في الدقيقة الثالثة لتسديدة صاروخية من عمرو السولية من خارج منطقة الجزاء.

وترجم الأهلي سيطرته بهدف أول في الدقيقة العاشرة عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة من إمام عاشور، حولها المهاجم الفلسطيني لهدف.

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الأهلي يسجل مبكرا.. وسام أبو علي يعود بعد غياب طويل ويحرز الأول في شباك بتروجت pic.twitter.com/O8HUBVHa6S — ON Sport (@ONTimeSports) April 30, 2025

ولم يتأخر الهدف الثاني كثيرا إذ نجح عمرو السولية في التسجيل بالدقيقة 15 بعد استقبال تمريرة طاهر محمد وتحويلها بتسديدة داخل مرمى عمر صلاح.

وحرم عمر صلاح الأهلي من الهدف الثالث في الدقيقة 34 بعد التألق أمام تسديدة أشرف بنشرقي.

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من جملة رائعة.. عمرو السولية يضيف الثاني للأهلي ويحتضن علي معلول pic.twitter.com/9DRxjDXMns — ON Sport (@ONTimeSports) April 30, 2025

وعكس سير الشوط الأول نجح بتروجت في خطف التعادل خلال 10 دقائق.

واحتسب محمد معروف حكم اللقاء ركلة جزاء لبتروجت في الدقيقة 41 بعد تدخل قوي من رامي ربيعة.

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ونجح رشاد المتولي قائد بتروجت في تحويل ركلة الجزاء لهدف على يمين محمد الشناوي في الدقيقة 44.

وشارك ياسر إبراهيم بدلا من أشرف داري المصاب في الدقيقة 48.

وتعادل إيمانويل لاكي بهدف قاتل في الدقيقة 50 ليخطف التعادل مع نهاية الشوط الأول.

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وبدأ الشوط الثاني بضغط من الأهلي من أجل التقدم مبكرا، وحول أبو علي عرضية بنشرقي برأسية لكن مرت بجوار القائم في الدقيقة 48.

وحرمت العارضة هدفا رائعا لأشرف بنشرقي في الدقيقة 61 قبل أن يتم استبداله مباشرة ونزول كل من نيتس جراديشار ومحمد أفشة وحسين الشحات بدلا من طاهر محمد والسولية.

ومن أول لمسة نجح نيتس جراديشار من تحويل الركنية إلى هدف في الدقيقة 62 ليخطف التقدم مجددا للأهلي.

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وسجل إمام عاشور هدفا رائعا في الدقيقة 70 بعد عرضية من ياسر إبراهيم قبل أن يتم إلغاء الهدف عن طريق محمد معروف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وأنقذ ياسر إبراهيم هدفا محققا في الدقيقة 75 من على خط المرمى بعد خروج خاطيء من محمد الشناوي.

وكاد أفشة أن يسجل الرابع في الدقيقة 86 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن مرت بجوار القائم الأيسر لعمر صلاح.

وسدد أفشة ركلة حرة في الدقيقة 88 لكن حولها عمر صلاح إلى ركنية.

ودفع النحاس بآخر تغييراته في الدقيقة 90 بنزول أحمد رضا بدلا من وسام أبو علي.

وكاد بتروجت أن يقتل المباراة بهدف تعادل في الدقيقة 96 لكن جاءت في شباك الشناوي من الخارج.

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الأول في 2025

فك وسام أبو علي عقدة عدم تسجيل الأهداف في 2025 وسجل أول أهدافه هذا العام.

ونجح أبو علي في افتتاح التسجيل بمواجهة الأهلي ضد بتروجت.

ورفع وسام أبو علي رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم بقميص الأهلي رغم الصيام التهديفي في 2025.

ويعتبر هدف أبو علي في بتروجت هو الثالث في الدوري منذ ثنائيته في سيراميكا كليوباترا يوم 2 نوفمبر الماضي.

وبذلك يكون أبو علي قد سجل أول أهدافه في الدوري منذ 179 يوما.

أما بشكل عام فيعتبر ذلك الهدف هو الأول لوسام أبو علي منذ تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح أبو علي وقتها في تسجيل ثلاثة أهداف يوم 22 ديسمبر الماضي أي منذ 129 يوما كانت آخر أهداف المهاجم الفلسطيني.

طاهر يواصل التميز

واصل طاهر محمد أرقامه المميزة مع الأهلي هذا الموسم في ثاني أهداف عمرو السولية.

فساهم في 12 هدفا مع الأهلي هذا الموسم خلال 17 مباراة خاضهم مع الفريق.

ومنذ عودة طاهر من الإصابة نجح في المساهمة بثلاثة أهداف خلال 5 مباريات خاضهم.

فسجل طاهر هدفا أمام صنداونز بينما صنع هدفين ضد كل من الهلال السوداني وبتروجت.

المساهمة 22

رفع إمام عاشور مساهماته التهديفية هذا الموسم إلى 22 مساهمة بعدما صنع هدفا أمام بتروجت.

وصنع إمام عاشور هدف الأهلي الأول أمام بتروجت والذي سجله وسام أبو علي.

ونجح إمام عاشور بصناعة هذا الهدف لرفع رصيده إلى 22 مساهمة بتسجيل 15 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وخاض إمام عاشور 33 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي في مختلف المسابقات.

أما في مسابقة الدوري فنجح إمام عاشور في المساهمة بـ 14 هدفا خلال 18 مباراة.

إذ سجل عاشور 9 أهداف وصنع 5 آخرين في الدوري هذا الموسم.