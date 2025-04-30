الأهلي: داري اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.. واستبداله خوفا من تفاقم الإصابة

كشف الأهلي سبب استبدال المغربي أشرف داري خلال مواجهة الفريق ضد بتروجت.

وفاز الأهلي على بتروجت 3-2 ضمن الجولة الثالثة من مرحلة تحديد البطل.

وحل ياسر إبراهيم بدلا من أشرف داري في الدقيقة 48 من مواجهة بتروجت بعد شكواه من الإصابة.

وأوضح الأهلي عبر مركزه الإعلامي، أن أشرف داري اشتكى من شعوره بآلام بسيطة في العضلة الخلفية.

وشدد الأهلي على أن استبدال داري خلال مواجهة بتروجت جاء خوفا من تفاقم الإصابة.

وسجل وسام أبو علي وعمرو السولية ونيتس جراديشار أهداف الأهلي.

فيما أحرز رشاد المتولي وإيمانويل لاكي هدفي بتروجت.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق أقل 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.