بطل جديد.. موعد والقناة الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - أهلي جدة

تأهل الأهلي السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024 - 2025.

وتستضيف مدينة جدة السعودية دوري أبطال آسيا للنخبة بداية من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية خلال الفترة من 25 إبريل حتى 4 مايو المقبل.

ونجح الأهلي السعودي في إقصاء مواطنه الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما أطاح بطل اليابان بـ النصر السعودي بثلاثية مقابل هدفين في مباراتي نصف النهائي.

أخبار متعلقة:
الكرة تعاند رونالدو.. كاواساكي إلى نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك النصر الشرق الأوسط: اجتماع حاسم لإدارة الهلال لبحث مصير جيسوس لأول مرة منذ 13 عاما.. أهلي جدة يثأر من الهلال بثلاثية ويصل لنهائي أبطال آسيا

ولم يسبق لـ كاواساكي فرونتال الياباني أو الأهلي السعودي أن يتوج أحدهما باللقب من قبل.

وتأهل الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه للمرة النهائية، ولم يحقق اللقب من قبل إذ خسر النهائيين الذين خاضمها عامي 1985، و2012، فيما تأهل كاواساكي فرونتال للنهائي الأول في تاريخه.

وسبق أن التقى فريقان من السعودية واليابان في المباراة النهائية 6 مرات، أعوام 2017، و2019، و2022 بين الهلال وأوراوا ريدز، وعام 2000 بين الهلال وجوبيلو إيواتا الياباني، و1987 بين الهلال ويوميوري الياباني، و1986 بين الهلال وفوركراوا إلكتريك الياباني.

نهائي أبطال آسيا للنخبة

الأهلي السعودي × كاواساكي فرونتال الياباني

الموعد: 7:30 مساء السبت 3 مايو

الملعب: استاد الملعب عبد الله

القنوات الناقلة:

SSC Sport 1

BeiN sports AFC

دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي كاواساكي فرونتال الياباني أبطال آسيا للنخبة الهلال النصر
نرشح لكم
الكرة تعاند رونالدو.. كاواساكي إلى نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك النصر انتهت في أبطال آسيا - النصر (2)-(3) كاواساكي مدافع أهلي جدة: يايسله قدم لنا الكثير.. وحان الوقت لرد الجميل الشرق الأوسط: اجتماع حاسم لإدارة الهلال لبحث مصير جيسوس ريليفو: أنشيلوتي يملك عرضا ضخما من الهلال جيسوس: أهلي جدة استحق الفوز.. وعقدي مستمر مع الهلال رئيس الهلال: أتحمل كافة الأخطاء.. ولن أقبل بهذا المستوى لأول مرة منذ 13 عاما.. أهلي جدة يثأر من الهلال بثلاثية ويصل لنهائي أبطال آسيا
أخر الأخبار
كأس إفريقيا تحت 20 عاما- مدرب سيراليون: لم أتوقع الفوز على مصر بهذه النتيجة 2 ساعة | منتخب مصر
مؤتمر نبيه: أعتذر للجماهير.. واللاعبون لم يعتادوا على هذا الضغط 2 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتمم اتفاقه على إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو 2 ساعة | الدوري المصري
هيثم شعبان مدربا جديدا لـ طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب لحسم الفئة المشاركة بكأس العرب 2 ساعة | منتخب مصر
الإثارة مستمرة في سان سيرو.. برشلونة وإنتر يتعادلان 3-3 في نصف نهائي أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
"بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب".. الزمالك يشكو زيزو في لجنة الانضباط 3 ساعة | الدوري المصري
الهزيمة الأولى.. منتخب مصر يخسر برباعية أمام سيراليون في كأس إفريقيا تحت 20 عاما 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه