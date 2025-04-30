بطل جديد.. موعد والقناة الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

تأهل الأهلي السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024 - 2025.

وتستضيف مدينة جدة السعودية دوري أبطال آسيا للنخبة بداية من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية خلال الفترة من 25 إبريل حتى 4 مايو المقبل.

ونجح الأهلي السعودي في إقصاء مواطنه الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما أطاح بطل اليابان بـ النصر السعودي بثلاثية مقابل هدفين في مباراتي نصف النهائي.

ولم يسبق لـ كاواساكي فرونتال الياباني أو الأهلي السعودي أن يتوج أحدهما باللقب من قبل.

وتأهل الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه للمرة النهائية، ولم يحقق اللقب من قبل إذ خسر النهائيين الذين خاضمها عامي 1985، و2012، فيما تأهل كاواساكي فرونتال للنهائي الأول في تاريخه.

وسبق أن التقى فريقان من السعودية واليابان في المباراة النهائية 6 مرات، أعوام 2017، و2019، و2022 بين الهلال وأوراوا ريدز، وعام 2000 بين الهلال وجوبيلو إيواتا الياباني، و1987 بين الهلال ويوميوري الياباني، و1986 بين الهلال وفوركراوا إلكتريك الياباني.

نهائي أبطال آسيا للنخبة

الأهلي السعودي × كاواساكي فرونتال الياباني

الموعد: 7:30 مساء السبت 3 مايو

الملعب: استاد الملعب عبد الله

القنوات الناقلة:

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