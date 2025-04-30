الكرة تعاند رونالدو.. كاواساكي إلى نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك النصر

سقط النصر السعودي أمام كاواساكي فرونتال الياباني بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك عبدالله الدولي.

وتأهل كاواساكي إلى المباراة النهائية لمواجهة الأهلي السعودي الذي أقصى الهلال في وقت سابق بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ولم يسبق لـ كاواساكي فرونتال الياباني أو الأهلي السعودي أن يتوج أحدهما باللقب من قبل.

وتأهل الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه للمرة النهائية، ولم يحقق اللقب من قبل إذ خسر النهائيين الذين خاضمها عامي 1985، و2012، فيما تأهل كاواساكي فرونتال للنهائي الأول في تاريخه.

وسبق أن التقى فريقان من السعودية واليابان في المباراة النهائية 6 مرات، أعوام 2017، و2019، و2022 بين الهلال وأوراوا ريدز، وعام 2000 بين الهلال وجوبيلو إيواتا الياباني، و1987 بين الهلال ويوميوري الياباني، و1986 بين الهلال وفوركراوا إلكتريك الياباني.

تفاصيل المباراة

سجل كاواساكي مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق تاتسويا ايتو بتسديدة صاروخية سكنت شباك النصر.

هدف | كاواساكي فرونتال الياباني تقدم 1-0 على النصر السعودي.. ايتو الدقيقة 10 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/zkv6mGJcSh — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025

ضغط النصر لمحاولة إدراك التعادل، ونجح السنغالي ساديو ماني في تسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة 28 بتسديدة خادعت الحارس لتسكن الشباك.

هدف | النصر السعودي تعادل 1-1 كاواساكي فرونتال الياباني .. ساديو ماني الدقيقة 28 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/RUIAfXbaAx — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025

وبينما يتجه الشوط الأول إلى التعادل، نجح الفريق الياباني في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 41 عن طريق يوتو أوزيكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم كاواساكي بهدفين مقابل هدف وحيد.

هدف | كاواساكي فرونتال الياباني تقدم 2-1 على النصر السعودي.. يوتو أوزيكي الدقيقة 41 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/DK7CIdtIaB — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025

وفي الشوط الثاني، استغل كاواساكي الهجمات المرتدة لتشكيل خطورة على مرمى النصر.

ونجح بينتو ماثيوس حارس النصر في إنقاذ مرماه من الهدف الثالث في الدقيقة 52 قبل تدخل المهاجم البرازيلي مارسينيو.

وأسفرت الدقيقة 76 عن الهدف الثالث لكاواساكي بعد مرور رائع من مارسينيو أمام لابورت ليمرر كرة عرضية يتابعها أكيهيرو إيناجا في الشباك.

هدف | كاواساكي فرونتال الياباني تقدم 3-1 على النصر السعودي.. ايناغا الدقيقة 76 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/4oQqez0fYs — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025

وقلص النصر الفارق في الدقيقة 87 بصاروخية من أيمن يحيى سكنت الشباك.

هدف | النصر السعودي قلص الفارق 2-3 كاواساكي فرونتال الياباني .. أيمن يحيى الدقيقة 87 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/Dk61UQq6po — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025

وعاندت الكرة كرستيانو رونالدو في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع ليهدر انفرادا أمام مرمى كاواساكي الياباني، ليلوم نفسه متعجبا عقب المباراة.

واستمرت الدقائق الأخيرة وسط محاولات من النصر لتسجيل هدف التعادل حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز كاواساكي فرونتال الياباني 3-2 وتأهله إلى النهائي.