رقم مميز لـ طاهر في ثاني أهداف السولية هذا الموسم

واصل طاهر محمد أرقامه المميزة مع الأهلي هذا الموسم في ثاني أهداف عمرو السولية.

وسجل عمرو السولية ثاني أهداف الأهلي أمام بتروجت من صناعة طاهر محمد.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.

وسجل السولية ثاني أهدافه هذا الموسم مع الأهلي منذ تسجيله ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري.

وشارك السولية في 20 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ونجح السولية في تسجيل الهدفين خلال 13 مباراة خاضهم في الدوري.

video:1

من جملة رائعة.. عمرو السولية يضيف الثاني للأهلي ويحتضن علي معلول pic.twitter.com/9DRxjDXMns — ON Sport (@ONTimeSports) April 30, 2025

أما طاهر محمد فساهم في 12 هدفا مع الأهلي هذا الموسم خلال 17 مباراة خاضهم مع الفريق.

ومنذ عودة طاهر من الإصابة نجح في المساهمة بثلاثة أهداف خلال 5 مباريات خاضهم.

فسجل طاهر هدفا أمام صنداونز بينما صنع هدفين ضد كل من الهلال السوداني وبتروجت.