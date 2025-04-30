رقم مميز لـ طاهر في ثاني أهداف السولية هذا الموسم

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

عمرو السولية - طاهر محمد - احتفال الأهلي

واصل طاهر محمد أرقامه المميزة مع الأهلي هذا الموسم في ثاني أهداف عمرو السولية.

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وسجل عمرو السولية ثاني أهداف الأهلي أمام بتروجت من صناعة طاهر محمد.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.

أخبار متعلقة:
معروف حكما لمباراة بتروجت والأهلي.. والبنا لحرس الحدود وبيراميدز جيسوس: أهلي جدة استحق الفوز.. وعقدي مستمر مع الهلال مصدر من الأهلي لـ في الجول: انضمام عبد الرحمن عيسى للجهاز الفني تشكيل بتروجت - شيكودي ولاكي يقودان الهجوم أمام الأهلي

وسجل السولية ثاني أهدافه هذا الموسم مع الأهلي منذ تسجيله ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري.

وشارك السولية في 20 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ونجح السولية في تسجيل الهدفين خلال 13 مباراة خاضهم في الدوري.

أما طاهر محمد فساهم في 12 هدفا مع الأهلي هذا الموسم خلال 17 مباراة خاضهم مع الفريق.

ومنذ عودة طاهر من الإصابة نجح في المساهمة بثلاثة أهداف خلال 5 مباريات خاضهم.

فسجل طاهر هدفا أمام صنداونز بينما صنع هدفين ضد كل من الهلال السوداني وبتروجت.

الدوري المصري الأهلي بتروجت السولية طاهر محمد
نرشح لكم
في الجول يكشف موقف ناصر ماهر أمام المصري مهمة النحاس الأولى.. الأهلي يتخطى بتروجت بشق الأنفس عن طريق البديل جراديشار الأهلي: داري اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.. واستبداله خوفا من تفاقم الإصابة المساهمة 22.. إمام عاشور يصنع هدفا أمام بتروجت الأول في 2025.. وسام أبو علي يسجل في بتروجت ثامن أهدافه بالموسم انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(3) الأهلي.. نهاية المباراة هدف في الوقت القاتل ومقصية رائعة.. بيراميدز يتخطى حرس الحدود ويعزز صدارته للدوري تشكيل الأهلي - السولية أساسي في اختيارات النحاس أمام بتروجت.. ومعلول وجراديشار بديلان
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف ناصر ماهر أمام المصري 8 دقيقة | الكرة المصرية
مهمة النحاس الأولى.. الأهلي يتخطى بتروجت بشق الأنفس عن طريق البديل جراديشار 13 دقيقة | الدوري المصري
صور – لامين يامال يغادر إحماء ما قبل لقاء إنتر للإصابة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر - برشلونة (1)-(2) إنتر.. يامال يتلاعب بالدفاع 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: داري اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.. واستبداله خوفا من تفاقم الإصابة 39 دقيقة | الدوري المصري
بطل جديد.. موعد والقناة الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 47 دقيقة | سعودي في الجول
الكرة تعاند رونالدو.. كاواساكي إلى نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك النصر 57 دقيقة | سعودي في الجول
رقم مميز لـ طاهر في ثاني أهداف السولية هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه