انتهت في أمم إفريقيا تحت 20 عاما - مصر (1)-(4) سيراليون.. خسارة ثقيلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وسيراليون ضمن كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وتستضيف مصر منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما والمؤهلة لكأس العالم للشباب.

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نهاية المباراة

ق90+3 مومو كمارا يسجل الهدف الرابع لمنتخب سيراليون

ق75 الهدف الثالث لمنتخب سيراليون من ركلة جزاء

ق63 هدف التعادل لمنتخب سييراليون

ق59 هدف التعادل يضيع على منتخب سيراليون بعد تألق عبد المنعم تامر حارس منتخب مصر.

ق45 محمد عبد الله يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد تام

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+6 احمد خالد كاباكا يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق25 هدف غير محتسب لمنتخب سيراليون بسبب خطأ على مهاجم سيراليون

ق12 تسديدة صاروخية من محمد عبد الله يتصدى لها حارس سرياليون

ق5 تسديدة قوية من محمد عبد الله جناح منتخب مصر تمر أعلى من المرمى

انطلاق المباراة