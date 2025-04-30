المساهمة 22.. إمام عاشور يصنع هدفا أمام بتروجت

رفع إمام عاشور مساهماته التهديفية هذا الموسم إلى 22 مساهمة بعدما صنع هدفا أمام بتروجت.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية من المنافسة على اللقب.

وصنع إمام عاشور هدف الأهلي الأول أمام بتروجت والذي سجله وسام أبو علي.

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الأهلي يسجل مبكرا.. وسام أبو علي يعود بعد غياب طويل ويحرز الأول في شباك بتروجت pic.twitter.com/O8HUBVHa6S — ON Sport (@ONTimeSports) April 30, 2025

ومرر عاشور الكرة إلى وسام أبو علي غير المراقب لينجح في تحويلها إلى هدف لصالح الأحمر.

ونجح إمام عاشور بصناعة هذا الهدف لرفع رصيده إلى 22 مساهمة بتسجيل 15 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وخاض إمام عاشور 33 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي في مختلف المسابقات.

أما في مسابقة الدوري فنجح إمام عاشور في المساهمة بـ 14 هدفا خلال 18 مباراة.

إذ سجل عاشور 9 أهداف وصنع 5 آخرين في الدوري هذا الموسم.

ويتقاسم إمام عاشور صدارة هدافين الدوري مع ناصر منسي.