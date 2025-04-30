المساهمة 22.. إمام عاشور يصنع هدفا أمام بتروجت

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 20:54

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - إمام عاشور - احتفال الأهلي

رفع إمام عاشور مساهماته التهديفية هذا الموسم إلى 22 مساهمة بعدما صنع هدفا أمام بتروجت.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية من المنافسة على اللقب.

وصنع إمام عاشور هدف الأهلي الأول أمام بتروجت والذي سجله وسام أبو علي.

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ومرر عاشور الكرة إلى وسام أبو علي غير المراقب لينجح في تحويلها إلى هدف لصالح الأحمر.

ونجح إمام عاشور بصناعة هذا الهدف لرفع رصيده إلى 22 مساهمة بتسجيل 15 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وخاض إمام عاشور 33 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي في مختلف المسابقات.

أما في مسابقة الدوري فنجح إمام عاشور في المساهمة بـ 14 هدفا خلال 18 مباراة.

إذ سجل عاشور 9 أهداف وصنع 5 آخرين في الدوري هذا الموسم.

ويتقاسم إمام عاشور صدارة هدافين الدوري مع ناصر منسي.

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