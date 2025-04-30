الدوري الأوروبي - سون يغيب عن توتنام أمام بودو جليمت في ذهاب نصف النهائي

سيفقد توتنام خدمات مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين خلال مواجهة بودو جليمت النرويجي.

ويلعب توتنام أمام بودو جليمت غدا الخميس ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام في مؤتمر صحفي: "لن يشارك مساء الغد. يتدرب لكنه لا يزال بعيدا عن المجموعة. يتحسن وآمل في عودته قريبا".

ولم يشارك قائد توتنهام منذ التعادل أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني 1-1 في 10 أبريل الماضي بسبب إصابة في قدمه.

توتنام تأهل غلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعدما أطاح بفرانكفورت من ربع النهائي.

فيما حجز بودو جليمت مقعده بعد مباراة مثيرة أمام لاتسيو الإيطالي.

ويحاول أنجي بوستيكوجلو مدرب سيلتك السابق تعويض موسمه السيء على المستوى المحلي مع توتنام.

ويحتل توتنام المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة.

ويمتد عقد بوستيكوجلو مع توتنام حتى 2027.