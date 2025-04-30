الأول في 2025.. وسام أبو علي يسجل في بتروجت ثامن أهدافه بالموسم

فك وسام أبو علي عقدة عدم تسجيل الأهداف في 2025 وسجل أول أهدافه هذا العام.

ونجح أبو علي في افتتاح التسجيل بمواجهة الأهلي ضد بتروجت.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على اللقب بمسابقة الدوري.

ورفع وسام أبو علي رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم بقميص الأهلي رغم الصيام التهديفي في 2025.

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الأهلي يسجل مبكرا.. وسام أبو علي يعود بعد غياب طويل ويحرز الأول في شباك بتروجت pic.twitter.com/O8HUBVHa6S — ON Sport (@ONTimeSports) April 30, 2025

ويعتبر هدف أبو علي في بتروجت هو الثالث في الدوري منذ ثنائيته في سيراميكا كليوباترا يوم 2 نوفمبر الماضي.

وبذلك يكون أبو علي قد سجل أول أهدافه في الدوري منذ 179 يوما.

أما بشكل عام فيعتبر ذلك الهدف هو الأول لوسام أبو علي منذ تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح أبو علي وقتها في تسجيل ثلاثة أهداف يوم 22 ديسمبر الماضي أي منذ 129 يوما كانت آخر أهداف المهاجم الفلسطيني.