الأول في 2025.. وسام أبو علي يسجل في بتروجت ثامن أهدافه بالموسم

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 20:38

كتب : محمد سمير

احتفال وسام أبو علي بهدفه - الأهلي ضد بتروجت

فك وسام أبو علي عقدة عدم تسجيل الأهداف في 2025 وسجل أول أهدافه هذا العام.

ونجح أبو علي في افتتاح التسجيل بمواجهة الأهلي ضد بتروجت.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على اللقب بمسابقة الدوري.

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ورفع وسام أبو علي رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم بقميص الأهلي رغم الصيام التهديفي في 2025.

ويعتبر هدف أبو علي في بتروجت هو الثالث في الدوري منذ ثنائيته في سيراميكا كليوباترا يوم 2 نوفمبر الماضي.

وبذلك يكون أبو علي قد سجل أول أهدافه في الدوري منذ 179 يوما.

أما بشكل عام فيعتبر ذلك الهدف هو الأول لوسام أبو علي منذ تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح أبو علي وقتها في تسجيل ثلاثة أهداف يوم 22 ديسمبر الماضي أي منذ 129 يوما كانت آخر أهداف المهاجم الفلسطيني.

الدوري المصري الأهلي وسام أبو علي بتروجت
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