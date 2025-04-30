رومانو: لوبيتيجي مدربا لـ قطر حتى 2027

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 20:23

كتب : FilGoal

جولين لوبيتيجي

كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات عن اتفاق الاتحاد القطري لكرة القدم مع الإسباني جولين لوبيتيجي لتولي تدريب منتخب بلاده.

وخاض لوبيتيجي آخر تجاربه التدريبية مع وست هام بالدوري الإنجليزي.

وبحسب رومانو، فإن جولين لوبيتيجي وقع عقدا لتدريب منتخب قطر حتى صيف 2027.

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وأوضح رومانو أن الإعلان عن تفاصيل تعاقد منتخب قطر مع لوبيتيجي سيتم خلال هذا الأسبوع.

لوبيتيجي تولى تدريب وست هام في بداية الموسم الحالي بعد رحيله عن ولفرهامبتون لكنه رحل سريعا ليتولى جرهام بوتر المهمة بدلا منه.

المدرب الإسباني قاد وست هام في 22 مباراة حتى الآن وخلالها فاز في 7 مباريات وخسر 10 وتعادل في 5 آخرين.

وسبق لـ لوبيتيجي تدريب منتخب إسبانيا وأندية: ريال مدريد وإشبيلية وولفرهامبتون ووست هام يونايتد.

منتخب قطر لوبيتيجي
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