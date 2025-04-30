دوري المحترفين .. أبو قير للأسمدة يعود للمركز الثالث وانتصار المنصورة

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 19:43

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم الأربعاء 5 مباريات في الجولة 33 لمنافسات مسابقة دوري المحترفين.

وفاز أبو قير للأسمدة على بترول أسيوط 2-1، وسجل عمر إبراهيم وإسلام جابر هدفي أبو قير، فيما سجل للبترول هنري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد أبو قير الى 64 نقطة في المركز الثالث ويتوقف رصيد البترول عند 40 نقطة في المركز 12.

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وفاز القناة على بروكسي 1-0، وسجل أحمد رفعت هدف المباراة الوحيد.

بهذا الفوز ارتفع رصيد القناة إلى 47 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد بروكسي عند 43 نقطة.

وفاز المنصورة على أسوان 2-1، إذ سجل محمد بيبو ومصطفى جميل هدفي المنصورة فيما أحرز حسام الصانع هدف أسوان من ركلة جزاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد المنصورة إلى 34 نقطة وتوقف رصيد أسوان عند 52 نقطة.

وفي مباراة اخرى تعادل ديروط أمام راية بهدف لكل فريق، وسجل محمد حنكورة لراية وسجل محمود منجاوي لديروط.

فيما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بلدية المحلة ضد لافيينا، وتختتم مباريات الجولة 33 بمواجهة وي مع السكة الحديد مودرن.

دوري المحترفين المنصورة
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